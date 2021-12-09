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Общество

Загрузка коечного фонда для ковидных пациентов в Псковской области менее 70%

В Псковской области снизилась загруженность коечного фонда для коронавирусных больных. Она составляет менее 70% при 850 койках. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. При этом он обратил внимание на то, что реанимация загружена полностью.

За прошедшие сутки в регионе обнаружили 177 новых случаев заражения коронавирусом.

166 человек полностью выздоровели, пятеро скончались.

С начала эпидемии в Псковской области зафиксировано 67 840 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом

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