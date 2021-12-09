Россельхозбанк выпустил дизайнерский мерч «Свое Родное»

10:05, 09 декабря 2021, ПАИ

Россельхозбанк выпустил лимитированную коллекцию мерча из десяти изделий в партнерстве с дизайнером Катей Добряковой. Стильные одежда и аксессуары от бренда теперь доступны на маркетплейсе «Свое Родное». https://svoe-rodnoe.ru/

Это первая брендированная коллекция банка. Лаконичный логотип, современный крой, высокое качество материалов и интеллектуальный юмор – все в соответствии с актуальными модными тенденциями. В концепции – воспоминания из детства и природные мотивы.

«Мы тщательно продумывали нашу линейку, хотелось передать ощущение дома, тепла, светлой ностальгии по детству. Поэтому все вещи в ней удобные, комфортные, но при этом очень стильные и качественные. Наши клиенты разные, так что мы предусмотрели возможность подобрать стиль под характер и настроение – от провокационного и ироничного до романтичного и нежного. Мы гордимся тем, что у нас получилось, и приглашаем всех приобрести что-то из коллекции «Свое Родное» для себя или в подарок близким к Новому году», – говорит директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

«Детство многих из нас прошло в деревне, и у меня «Свое Родное» вызывает ассоциации с временами, когда в поле было полно одуванчиков и по утрам в деревне стоял запах свежескошенной травы, а в доме пахло парным молоком. Своей идеей я хотела вернуться в то теплое прошлое, когда бабушки говорили поговорками, которые и постаралась визуализировать в современном ключе, чтобы хоть ненадолго вернуться к тем счастливым временам. В этом концепте появилась новая ценность, ностальгическая немного, и я постаралась ее передать», – отмечает дизайнер Катя Добрякова.

В линейке представлены актуальные худи, джоггеры, футболка и зонты. Для ярких и смелых – худи и джоггеры с забавным принтом, напоминающим окрас коровы.

Для мечтателей – вещи небесно-голубого цвета, на которых изображены белые пушистые облака. Для тех, кто любит добавлять в свой образ яркие акценты даже в самый пасмурный день, – зонт-трость с аналогичными принтами.

Поклонникам минимализма – предметы гардероба в черном и белом цветах, не только комфортные и практичные, но и стильные, а также универсальные и для города, и для села. Не обошлась коллекция и без королевы любого гардероба – белой базовой футболки, дополненной ироничным напоминанием.

Благодаря универсальному крою и широкому размерному ряду (от S до XXL) одежда подойдет как женщинам, так и мужчинам и отлично сядет на любую фигуру.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских.