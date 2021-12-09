Псковичей приглашают проверить свои знания в области права

10:09, 09 декабря 2021, ПАИ

С 3 по 10 декабря проходит всероссийский правовой диктант, приуроченный к празднованию Дня Конституции Российской Федерации. Псковичей приглашают принять в нём участие. Для этого необходимо зайти на официальный сайт диктанта юрдиктант.рф и выбрать раздел «Написать диктант». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Тест рассчитан на участников в возрасте от 14 лет и состоит из 40 вопросов. На прохождение диктанта отводится 60 минут.

Доступны базовый и профессиональный варианты теста. По итогам испытания каждый участник получит сертификат с личным результатом.

Организаторами мероприятия выступают Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия».

Диктант позволяет проанализировать правовую грамотность граждан Российской Федерации, а также даёт возможность каждому желающему пройти тестирование и получить результат своих знаний в сфере права. За все годы проведения в проекте приняло участие более миллиона человек.