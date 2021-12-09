Dj-сет у стен Псковского кремля сыграют музыканты из проекта Discovery Sessions

16:18, 09 декабря 2021, ПАИ

Dj-сет у стен Псковского кремля сыграют музыканты Даниэль Красильников и Павел Таянко из проекта Discovery Sessions. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Их миссия - популяризация внутреннего туризма России. Каждый эпизод проекта посвящён достопримечательности определённого региона. Соединяя электронную музыку и красоты России, удаётся привлечь внимание людей, воодушевить их на посещение памятников природы и архитектуры. Мы посчитали, что это весьма любопытный проект уходящего года. Псковский кремль видел самые разнообразные праздники и мероприятия - от Ганзы, дней города, фестивалей до гонок. Dj-сет станет ярким эпизодом в череде этих событий», - уверены в музее.

Discovery Sessions уже побывали в Боголюбово, в Пермском крае, в этнографическом музее «Хохловка». Теперь их ждут в Пскове, даты станут известны позже.