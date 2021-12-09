Благотворительный фонд «Объединение»: Система качества «ОКНО» подтвердила нашу устойчивость

17:05, 09 декабря 2021, ПАИ

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам, инвалидам, ветеранам и малоимущим семьям «Объединение» объединяет ресурсы государственных учреждений, бизнес-сообществ и общественности для повышения эффективности решения социально значимых проблем. Учреждение занимается юридическим и психологическим консультированием, а также оказывает срочные социальные, социально-педагогические услуги и услугу «Социальное такси».

В рамках деятельности организации реализованы успешные кейсы в части взаимодействия с госсектором для решения проблем нуждающихся граждан, а также с бизнесом и госсектором.

Руководитель БФ «Объединение» Максим Савельев отметил, что система менеджмента качества «ОКНО» подтвердила устойчивость фонда.

«Провели ряд полезных встреч с органами власти, узнали об их заинтересованности и направлениях деятельности. Стали владеть информацией о деятельности НКО в регионе. Участие в таких проектах, как «Продюсерский центр СО НКО», позволило нам убедиться в правильности нашей стратегии, и другим НКО мы рекомендуем принимать участие в подобных проектах, это позволит улучшить качество своей деятельности и предоставляемых услуг», - добавил Савельев.

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам, инвалидам, ветеранам и малоимущим семьям «Объединение» является участником проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов, вышел на уровень получения сертификата для присвоения знака качества.

Контакты БФ «ОБЪЕДИНЕНИЕ»:

ВК: https://vk.com/blagotvoritel2020

Руководитель БФ «Объединение» Максим Савельев: +7 (911) 886-25-18.