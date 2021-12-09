В Псковской области лётчик спас военно-транспортный самолёт с экипажем на борту

17:59, 09 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области лётчик ВКС России, старший лейтенант Максим Кабаков спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем. Пилот совершил посадку на неподготовленную площадку под Псковом. О случившемся Псковскому агентству информации сообщили в Минобороны РФ.

На борту воздушного судна находились 10 десантников и три члена экипажа.

Сообщается, что на аэродроме в Псковской области проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов. После взлета у одного из них на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, воздушное судно перестало набирать высоту и начало терять скорость, уточняют «Известия».

Максим Кабаков доложил руководителю полета о ситуации и готовности произвести вынужденную посадку на площадку. После получения разрешения командир самолета успешно посадил воздушное судно.

Благодаря профессиональным действиям летчика никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений и после технического осмотра и обслуживания продолжит использоваться. За проявленное мужество Максима Кабакова представят к награде.

Ранее сообщалось, что у границ Псковской области российский истребитель Су-30СМ атаковал самолёт НАТО F-35.