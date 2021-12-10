Не ходить на рыбалку советует народный календарь 10 декабря

07:00, 10 декабря 2021, ПАИ

10 декабря отмечается праздник иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение». На ней изображается образ Божией Матери с молитвенно поднятыми руками и изображением Младенца на груди, пишет calend.ru.

Впервые о чудесах, связанных с иконой, стало известно в XII веке. Тогда войска князя Андрея Боголюбского осадили Великий Новгород. По преданию, на третью ночь осады архиепископ Новгородский услышал голос, велевший ему вынести из церкви Спаса Преображения икону Пресвятой Богородицы и обнести ею крепостную стену. Одна из стрел, выпущенных врагами, поразила лик Божией Матери, и из ее глаз потекли слезы. Затем неприятель бросил оружие и стал отходить от города. Вскоре после этого события в Новгороде установили празднование в честь иконы.

На Знамение на Руси ждали знаков, указывающих на судьбу, были и приметы на погоду. Люди смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер. Говорили также, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.

К Знамению все рыбы должны были схорониться в омутах, приготовиться к зимовке, поэтому рыбалка в это время считалась бесперспективной. Тем временем в лесах лоси теряли старые рога.

В этот день отмечали также память святого Романа. Ему молились об избавлении от бесплодия. Этот преподобный обладал даром чудотворения и помог многим женщинам родить детей.