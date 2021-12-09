Центральная библиотека на Конной приглашает псковичей на спектакль

18:32, 09 декабря 2021, ПАИ

Моноспектакль «Провинциальный подьячий в Петербурге» будет показан завтра, 10 декабря, в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной). Псковскому агентству информации сообщили о предстоящем спектакле в библиотеке. Это постановка заслуженного артиста России, артиста Псковского театра драмы Сергея Попкова по одноимённому произведению Николая Некрасова, 200-летие которого 10 декабря будет отмечать вся литературная Россия.

Фельетон «Провинциальный подьячий в Петербурге» был написан 19-летним Некрасовым в 1840 году. Главный герой этого произведения – провинциал из Пскова, глазами которого показана блестящая и равнодушная столица со всеми чудесами цивилизации середины XIX века.

Подьячего зовут Феоклист Онуфрич Боб, это имя стало одним из первых литературных псевдонимов Некрасова-сатирика. Некрасов создал комический тип-маску, водевильного персонажа, в прошлом которого есть Псков, теперь презрительно отвергнутый. Псков в этом произведении стал символом глухой провинции и упоминается многократно:

«Прощайте! оставляю вас.

Чувств много, мало слов!

В Кунсткамеру бегу сейчас,

А завтра еду в Псков...»

Известно, что Некрасов бывал на Псковской земле. Вместе с Тургеневым он приезжал на охоту – в гости к критику Александру Дружинину в Гдовский уезд (ныне Плюсский район): в Марьинское и Чертово.

Напомним, что к столетию Некрасова в декабре 1921 года Губернаторскую улицу в Пскове назвали именем классика.

Спектакль начнётся в 17 часов. Вход бесплатный.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) все посетители библиотеки обязаны быть в медицинских масках, а также иметь при себе один из двух документов: документ, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документ, содержащий сведения о перенесённом заболевании COVID-19 в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия.