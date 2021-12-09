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Общество

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от спинальной мышечной атрофии

Лада Пенькова болеет СМА, и препарат очень бы ей помог. Фото из личного архива

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение препарату для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма». Данные опубликованы в четверг на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава, сообщает ТАСС

Удостоверение препарата будет действительно до 9 декабря 2026 года.

Спинальная мышечная атрофия – это наследственное заболевание, при котором происходит поражение или потеря двигательных нейронов. Заболевание приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций. 

Препарат «Золгенсма» включён в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире: стоимость одного укола составляет порядка 160 млн рублей. Покупкой «Золгенсмы» для детей в РФ занимается фонд «Круг добра».

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