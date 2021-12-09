Минздрав РФ зарегистрировал препарат от спинальной мышечной атрофии

20:14, 09 декабря 2021, ПАИ

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение препарату для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма». Данные опубликованы в четверг на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава, сообщает ТАСС.

Удостоверение препарата будет действительно до 9 декабря 2026 года.

Спинальная мышечная атрофия – это наследственное заболевание, при котором происходит поражение или потеря двигательных нейронов. Заболевание приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций.

Препарат «Золгенсма» включён в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире: стоимость одного укола составляет порядка 160 млн рублей. Покупкой «Золгенсмы» для детей в РФ занимается фонд «Круг добра».