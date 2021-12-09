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Культура

Программа «Культурные выходные» пройдёт в Палкинском районе

В рамках акции пройдут гастрольные мероприятия областных учреждений культуры. Фото комитета по культуре Псковской области

На этой неделе с 10 по 12 декабря жителям и гостям Палкинского района предстоят «Культурные выходные». Палкино принимает эстафету у Бежаницкого района, где в минувшие выходные жители муниципалитета знакомились с творческой программой этого нового проекта комитета по культуре Псковской области. Об этом ПАИ рассказали в самом комитете.

С 10:00 до 18:00 гостей будет ждать насыщенная музыкальная и познавательная программа. В рамках акции пройдут гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: выставки живописных работ и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, культурно-просветительский проект «Библиотур», концерт ансамбля русской музыки «Псков».    

Для профилактики распространения COVID-19 в любых помещениях нужно носить маски и соблюдать дистанцию.

Расписание мероприятий «Культурных выходных» в Палкинском районе:

10 декабря

10:00–18:00

Выставка живописных работ Сергея Каримова, художника творческого объединения «Псков-Арт».
Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (п. г. т. Палкино, ул. Островская, 14).

10:00–18:00

Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества».
Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (п. г. т. Палкино, ул. Островская, 14).

11:00–17:00

Выставка ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник».
Фойе МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (п. г. т. Палкино, ул. Островская, 14).

14:00–15:00

Культурно-просветительский проект «Библиотур» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».
Районная детская библиотека – структурное подразделение МБУК «Палкинская централизованная библиотечная система» (п. г. т. Палкино, ул. Изборская, 25).

14:30–16:00

Уроки и мастер-классы ведущих преподавателей колледжа для учащихся и педагогов школы искусств.
МБУ ДО «Палкинская детская школа искусств» (п. г. т. Палкино, ул. Изборская, 25а).

11 декабря

11:00–18:00

Выставка живописных работ Сергея Каримова, художника творческого объединения «Псков-Арт».
Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (п. г. т. Палкино, ул. Островская, 14).

11:00–18:00

Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества».
Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (п. г. т. Палкино, ул. Островская, 14).

15:00–16:00

Концерт ансамбля русской музыки «Псков».
Концертный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (п. г. т. Палкино, ул. Островская, 14).

12 декабря

11:00–18:00

Выставка живописных работ Сергея Каримова, художника творческого объединения «Псков-Арт».
Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (п. г. т. Палкино, ул. Островская, 14).

11:00–18:00

Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества ГБУК «Псковский областной центр народного творчества».
Танцевальный зал МБУК «Палкинское районное досуговое объединение» (п. г. т. Палкино, ул. Островская, 14).

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