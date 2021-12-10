Международный день прав животных отмечается 10 декабря

07:39, 10 декабря 2021, ПАИ

10 декабря во многих странах мира отмечается Международный день акций за принятие декларации прав животных, или Международный день прав животных. Как сообщает calend.ru, праздник был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. Инициаторы дня хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

«Всеобщая декларация прав животного» была представлена Международной лигой прав животных 23 сентября 1977 года в Лондоне, а 15 октября 1978 года торжественно провозглашена в Париже в здании ЮНЕСКО. В 1990 году по инициативе лиги в неё внесли некоторые изменения и дополнения. Документ состоит из 10 статей, в которых идет речь о том, что каждое живое существо имеет право на уважение и на жизнь без страданий, эксплуатации и смерти, а также о недопустимости жестокого обращения с животными. В декларации указано, что человек обязан заботиться о восстановлении популяции разных видов на земле, а действия, ведущие к неоправданной гибели любого животного, являются преступлением против жизни.

В настоящее время декларация и различные законы о защите прав животных эффективнее всего работают в Англии, Германии, Дании. Германия стала первой европейской страной, в Конституции которой гарантированы права животных. В Англии охрана прав животных осуществляется законом, принятым еще в 1911 году. Соединенные Штаты известны своими акциями в защиту прав животных, в том числе и лабораторных.

При этом в ряде государств, несмотря на существование наказания за жестокое обращение с животными, на них смотрят как на имущество или биологический объект. Поэтому, помимо законотворческой работы, необходимо проводить просветительскую и образовательную деятельность среди детей и подростков на предмет прав животных и обязанностей человека по отношению к братьям меньшим.

В России мероприятия Дня прав животных стали широко проводиться с 2004 года. В 2009 году природоохранные организации страны при поддержке общественности и творческой интеллигенции добились полного запрета зверобойного промысла детенышей тюленя на Белом море. Россия стала первой страной в мире, полностью запретившей эту деятельность.