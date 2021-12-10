Международный день прав животных отмечается 10 декабря
10 декабря во многих странах мира отмечается Международный день акций за принятие декларации прав животных, или Международный день прав животных. Как сообщает calend.ru, праздник был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. Инициаторы дня хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.
«Всеобщая декларация прав животного» была представлена Международной лигой прав животных 23 сентября 1977 года в Лондоне, а 15 октября 1978 года торжественно провозглашена в Париже в здании ЮНЕСКО. В 1990 году по инициативе лиги в неё внесли некоторые изменения и дополнения. Документ состоит из 10 статей, в которых идет речь о том, что каждое живое существо имеет право на уважение и на жизнь без страданий, эксплуатации и смерти, а также о недопустимости жестокого обращения с животными. В декларации указано, что человек обязан заботиться о восстановлении популяции разных видов на земле, а действия, ведущие к неоправданной гибели любого животного, являются преступлением против жизни.
В настоящее время декларация и различные законы о защите прав животных эффективнее всего работают в Англии, Германии, Дании. Германия стала первой европейской страной, в Конституции которой гарантированы права животных. В Англии охрана прав животных осуществляется законом, принятым еще в 1911 году. Соединенные Штаты известны своими акциями в защиту прав животных, в том числе и лабораторных.
При этом в ряде государств, несмотря на существование наказания за жестокое обращение с животными, на них смотрят как на имущество или биологический объект. Поэтому, помимо законотворческой работы, необходимо проводить просветительскую и образовательную деятельность среди детей и подростков на предмет прав животных и обязанностей человека по отношению к братьям меньшим.
В России мероприятия Дня прав животных стали широко проводиться с 2004 года. В 2009 году природоохранные организации страны при поддержке общественности и творческой интеллигенции добились полного запрета зверобойного промысла детенышей тюленя на Белом море. Россия стала первой страной в мире, полностью запретившей эту деятельность.
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