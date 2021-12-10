В Порховском районе на реке погибает чёрный лебедь
В Порховском районе на реке погибает чёрный лебедь. Об этом сообщается на странице общественной организации «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».
Птица обнаружена на водоёме в деревне Пески на границе с Новгородской областью. «В реке осталось совсем немного незамерзшей воды. Это спасение для водоплавающей птицы. Но с такими морозами это спасение очень быстро превратится в ловушку», - пояснили зоозащитники.
Всем, кто может помочь, можно обращаться по телефону: 89111024986.
В «Зоозащите» отметили, что в такое время года зачастую поступают сообщения о замерзающих птицах. «Сегодня было два звонка из разных мест области. И птицы разные», - добавили волонтёры.
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