Четырёх педагогических работников Псковской области наградили почётной грамотой президента
Четверо работников системы образования Псковской области награждены почетной грамотой президента Российской Федерации, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Награды получили: директор Порховской средней общеобразовательной школы № 3 Татьяна Антошкина, учитель русского языка и литературы Новохованской средней школы Невельского района Надежда Бобрецова, учитель математики Куньинской средней школы Ирина Скоморохова и директор Великолукской средней общеобразовательной школы № 13 Елена Чернозубова.
Педагогических работников наградили за большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции.
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