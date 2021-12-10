В Псковской области изменится размер выплаты на ведение личного подсобного хозяйства

12:51, 10 декабря 2021, ПАИ

С 18 декабря изменится размер выплаты по социальному контракту по направлению «ведение личного подсобного хозяйства» до 100 тысяч рублей, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Выплата осуществляется на условиях составления социального контракта. С информацией о социальном контракте можно ознакомиться на сайте комитета по социальной защите Псковской области в разделе «документы».

Дополнительную консультацию можно получить по телефону: (8112) 29-99-98 доб. 159.