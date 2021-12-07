Около 8 тысяч самозанятых зарегистрировано в Псковской области

17:18, 10 декабря 2021, ПАИ

Около 8 тысяч самозанятых зарегистрировано в Псковской области. Об этом сообщила замдиректора по специальным проектам центра «Мой бизнес» Наталья Папишина в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 10 декабря.

Она отметила, что только порядка 6% самозанятых перешли с ИП, все остальные — физлица. По словам специалиста, самозанятых с каждым годом становится все больше и больше, и в этом году правительство, Минэкономразвития решили оказать поддержку этой отрасли.

В центре «Мой бизнес» можно получить микрофинансовую поддержку (льготный микрозаём) и содействие популяризации услуг и продуктов - софинансирование рекламных кампаний. Кроме того, для самозанятых на постоянной основе ведется бесплатное консультирование, проводятся информационно-образовательные мероприятия: круглые столы и тематические мастер-классы.

Наталья Папишина заметила, что самозанятые активно обращаются в центр, и пригласила представителей данной сферы к сотрудничеству.