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Общество

Псковичи могут купить новогоднюю ёлку за 6 рублей

Минимальная стоимость ёлки в этом году составляет 6 рублей 30 копеек, если человек лично вырубит её в лесу. Такую сумму придётся заплатить за разрешение на заготовку дерева высотой до одного метра, пишет «Псковская правда».

Ель от метра до двух обойдётся псковичам в 11 рублей 33 копейки, от двух до трёх – 21 рубль 39 копеек, от трёх до четырёх – 40 рублей 23 копейки. Ёлка выше четырёх метров будет стоить 65 рублей 38 копеек. При этом, по сравнению с прошлым годом цены выросли в среднем на 20 копеек.

Чтобы самостоятельно выбирать в лесу ёлку, нужно оплатить квитанцию на получение разрешения на заготовку дерева. Реквизиты для оплаты указаны на сайте комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

С уже оплаченной квитанцией нужно приехать в лесничество, где расскажут, в каком месте можно забрать ёлку. В основном, псковичам предлагают ёлки вдоль дорог, под линиями электропередачи.

При этом спрос на такую услугу вырос за последние два года. Если раньше заключалось 10-20 договоров, то теперь от 1000 до 1500.

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