Что делать, если не прошёл голос за соискателей премии «Народное признание»

19:45, 10 декабря 2021, ПАИ

В настоящее время возможны технические проблемы при голосовании за соискателей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021».

При голосовании с номеров некоторых мобильных операторов могут не отправляться СМС-сообщения с кодом подтверждения. Неполадки связаны с проблемами во взаимодействии сотовых операторов. Организаторы премии и голосования работают над решением проблемы. В данном случае рекомендуем отложить голосование до 13 декабря.

Если же СМС успешно была отправлена, но при проверке на странице голосования появляется сообщение «Ваш голос ожидает подтверждения по СМС», следует повторить проверку через 15-20 минут. Задержка обработки поступивших сообщений связана с большим потоком входящих СМС.

В остальных случаях вы можете отправить обращение на электронный адрес redactor@informpskov.ru. В письме необходимо указать номер телефона, с которого идёт голосование, и описать возникшую проблему.

В первом туре голосования за участников общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» участвуют все 132 соискателя награды. Голосование продлится до 18:00 24 декабря. Принять участие в голосовании можно здесь.