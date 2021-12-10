В День прав человека представители ОНК Псковской области посетили великолукский следственный изолятор

21:27, 10 декабря 2021, ПАИ

Председатель общественной наблюдательной комиссии Псковской области пятого созыва Эдуард Малин и член ОНК Александр Шабанов посетили СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области, расположенный в Великих Луках. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН по региону. Главной целью посещения стала проверка условий содержания осуждённых и лиц, содержащихся под стражей.

Посещение учреждения проводилось в сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе УФСИН России по Псковской области Вячеслава Иванова и сотрудников СИЗО-2.

Во время обхода правозащитники посетили камеры режимных корпусов, в том числе для содержания женщин и несовершеннолетних, карцерные помещения, учебный класс для проведения занятий, медицинскую часть, банно-прачечный комбинат, пищеблок, котельную, а также помещения отряда хозяйственного обслуживания.

В ходе посещения представителями общественности был проведён опрос лиц, находящихся в учреждении, об условиях содержания и имеющихся жалобах. На поступившие вопросы давались разъяснения, касающиеся порядка отбывания наказания. Замечаний выявлено не было.