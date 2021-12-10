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В Челябинске бомж дед Толя сделал предложение руки и сердца

Дед Толя делает предложение избраннице. Фото: скрин видео

В Челябинске 76-летний бывший бездомный дед Толя сделал предложение руки и сердца новой подруге — 51-летней Елене. И пусть невеста начала пилить будущего супруга уже во время торжественного вручения кольца, в приюте уверены, что «молодые» будут счастливы! Об этой истории сегодня рассказал Telegram-канал Shot.

Дом деда Толи сгорел много лет назад вместе со всеми документами, уцелел один только паспорт. Долгое время он обивал пороги чиновников и выслушивал обещания помочь, пока однажды не узнал, что уже выписан из сгоревшего жилища, а дом отремонтирован и продан. Больше девяти лет пенсионер скитался, перебиваясь случайными заработками, и ночевал где придётся. Всё могло закончиться печально, если бы в 2019-м дедушку не заметили волонтёры. Интеллигентного бомжа без вредных привычек взяла к себе владелица местного приюта для бездомных. 

Тогда-то жизнь и стала налаживаться: Анатолия отмыли, побрили и прописали в комнате в коммуналке. Став завидным женихом, дедушка взялся и за устройство личной жизни.

 

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