Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 12 декабря
12 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами ледяной дождь и гололёд. На дорогах гололедица. Температура по области -4…+1 градус.
Ветер юго-восточных, южных направлений, вечером юго-западных направлений 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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