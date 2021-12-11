Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 12 декабря

17:21, 11 декабря 2021, ПАИ

12 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами ледяной дождь и гололёд. На дорогах гололедица. Температура по области -4…+1 градус.

Ветер юго-восточных, южных направлений, вечером юго-западных направлений 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.