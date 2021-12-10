«Пленные духи» покажет Псковский театр драмы на Пушкинском театральном фестивале

14:44, 11 декабря 2021, ПАИ

Спектакль Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина «Пленные духи» в постановке Айрата Абушахманова вошёл в программу XXVIII Пушкинского театрального фестиваля и будет представлен публике на большой сцене, сообщили в пресс-службе театра.

Создатели спектакля – Айрат Абушахманов и Альберт Нестеров, главный режиссер и главный художник Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури из Уфы. Среди их совместных работ – увенчанные призами и наградами спектакли, такие, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Черноликие», «Джут», «Зулейха открывает глаза».

В главных ролях в спектакле народный артист России Владимир Свекольников, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, Максим Плеханов, Валентина Банакова, Александр Овчаренко, Екатерина Миронова.

В рамках фестиваля спектакль будет показан 15 декабря. До этого комедию «Пленные духи» можно будет увидеть на большой сцене Псковского театра драмы 11 декабря.

Подробнее о спектакле и билеты на официальном сайте театра. С афишей XXVIII Пушкинского театрального фестиваля можно ознакомиться здесь.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина.