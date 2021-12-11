Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дмитрий Шахов наградил представителей религиозных и общественных организаций

Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов вручил благодарности уполномоченного по правам человека в Псковской области представителям общественных и религиозных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Торжественный приём был посвящён Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

Благодарности получили настоятель храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, руководитель епархиального отдела по больничному служению Отец Евгений (Евгений Ковалев), настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана, благочинный тюремных храмов Псковской митрополии отец Михаил (Михаил Федоров), председатель Общественной наблюдательной комиссии Псковской области 2017–2020 годов и член данной комиссии на протяжении трёх сроков Николай Червяков.

После церемонии награждения омбудсмен побеседовал с награждёнными и обменялся мнениями о реализации в Псковской области прав и свобод граждан, в том числе в сфере религиозных убеждений, о социально-экономическом положении в обществе, взаимодействии религиозных и общественных организаций с государством.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

11 декабря 2021

Почти 14 млрд рублей выделило правительство на выплаты для детей от 8 до 17 лет
11 декабря 2021

Дополнительный пункт вакцинации открылся в Печорах
11 декабря 2021

Энергетики ликвидируют последствия ледяного дождя в Псковской области
11 декабря 2021

Бывший главврач Псковской психбольницы скончался от последствий коронавируса
11 декабря 2021

Восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
11 декабря 2021

Луговой газон планируют использовать при благоустройстве Сиреневого бульвара в Пскове
11 декабря 2021

Михаил Ведерников записал видеообращение к жителям Псковской области
11 декабря 2021

Более 150 мероприятий прошло в псковском «Лофте»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...