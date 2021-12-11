Дмитрий Шахов наградил представителей религиозных и общественных организаций

15:28, 11 декабря 2021, ПАИ

Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов вручил благодарности уполномоченного по правам человека в Псковской области представителям общественных и религиозных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Торжественный приём был посвящён Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

Благодарности получили настоятель храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, руководитель епархиального отдела по больничному служению Отец Евгений (Евгений Ковалев), настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана, благочинный тюремных храмов Псковской митрополии отец Михаил (Михаил Федоров), председатель Общественной наблюдательной комиссии Псковской области 2017–2020 годов и член данной комиссии на протяжении трёх сроков Николай Червяков.

После церемонии награждения омбудсмен побеседовал с награждёнными и обменялся мнениями о реализации в Псковской области прав и свобод граждан, в том числе в сфере религиозных убеждений, о социально-экономическом положении в обществе, взаимодействии религиозных и общественных организаций с государством.