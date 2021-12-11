Почти 14 млрд рублей выделило правительство на выплаты для детей от 8 до 17 лет

16:24, 11 декабря 2021, ПАИ

В России малообеспеченные семей с детьми будут получать ежемесячную поддержку в виде выплат. На эти цели правительство выделило 13,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кабмина.

Ежемесячные пособия получат неполные семьи с детьми от 8 до 17 лет. Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что для одиноких мам и пап это станет важным подспорьем в воспитании детей.

Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка и в среднем по стране составляет около 5,5 тысячи рублей в месяц.

Выплаты были назначены семьям, в которых в общей сложности растёт более 1,3 млн детей. В июне на эти цели из резервного фонда было направлено 36,2 млрд рублей.