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Общество

Российские археологи предложили проверять участки для застройки вместо отмены госэкспертизы

Российские археологи высказали мнение, что отмена государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) и передача полномочий в этой сфере регионам и строительным специалистам приведут к потере большого количества памятников, пишет ТАСС.

На обсуждении проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» они предложили в качестве альтернативы предварительно проверять участки, где планируется застройка.

К президенту РФ Владимиру Путину обратился координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов. Он критически высказался об идее слияния историко-культурной экспертизы проектов с общегосударственной строительной и о законопроекте, позволяющем регионам самостоятельно определять, какие земельные участки подлежат археологической экспертизе.

Президент согласился с ним и пообещал прислушаться к замечаниям.

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