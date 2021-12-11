Врач рассказал о симптомах инфаркта головного мозга

19:19, 11 декабря 2021, ПАИ

В течение получаса-часа до инфаркта головного мозга возможны ухудшение координации движений, тошнота, а также головная боль, рассказал сайту aif.ru кардиолог Азизхон Аскаров.

Врач отметил, что незадолго до инфаркта пациент может также чувствовать онемение в руках и жаловаться на снижение зрения.

Аскаров сообщи, что инфаркт мозга протекает в три стадии: первый признак поражения мозга — нарушение сознания у пациента, затем у человека замедляется речь, становится бессвязной и смазанной, и, наконец, появляются проблемы с координацией, человек не может идти.

Если у пациента наблюдаются подобные признаки, нужно срочно вызывать скорую помощь, отметил медик.