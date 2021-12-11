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Общество

Эксперт рассказал о схеме мошенничества на дорогах

В последнее время в России распространилась схема мошенничества с подставными ДТП на малоскоростных трассах с использованием старых автомобилей, рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов в интервью телеканалу «Звезда».

Он отметил, что после массового появления дорожных камер и других средств фото- и видеофиксации имитировать ДТП стало сложнее, поэтому мошенники начали умышленно устраивать настоящие аварии. Используемые для таких целей подержанные машины могут попадать под страховые случаи более 30 раз за год.

Чтобы разоблачить мошенников, понадобится полная информация с видеокамер, отметил эксперт и добавил, что аферисты при организации подставных ДТП приписывают машине повреждения, которые были получены в другой ситуации.

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