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Общество

Россияне поделились любимыми новогодними традициями

Главной новогодней традицией россияне считают встречи с родными и друзьями, на втором месте у граждан находятся украшение ёлки и создание новогоднего уюта в доме, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Отмечается, что встречи с близкими людьми выбрали 18 % опрошенных, ещё 15 % посчитали одной из главных традиций перед Новым годом украшение ёлки, а 6 % респондентов предпочитают получать и дарить подарки.

У 5 % россиян любимой традицией является загадывание желаний под бой курантов, у 4 % — хороший отдых, салюты и застолье, а ещё у 3% — приготовление праздничных блюд. Поход в баню и просмотр новогодних фильмов предпочитают 2 % опрошенных.

Вместе с тем 17 % респондентов признались, что любят встречать Деда Мороза и Снегурочку или наряжаться ими, путешествовать и петь.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов России.

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