Специалист назвала популярные способы кражи денег через смартфоны

23:20, 11 декабря 2021, ПАИ

Самый распространенный способ краж денег через смартфоны — зараженные банковским трояном приложения, передающие платежные данные пользователя мошеннику. Кроме того, приложение, у которого есть доступ к отправке вызовов и СМС, может подписать пользователя на платные сервисы, рассказала агентству «Прайм» менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.

Заражение смартфона можно распознать по косвенным признакам, в частности если при обновлении оно запросит возможность установки из неофициальных источников. Так делают вирусы-загрузчики, чтобы скачать полезную нагрузку в виде троянов и других вредоносных программ со своих подконтрольных источников.

Может возникнуть также ситуация, когда приложение запрашивает разрешение на использование специальных возможностей, которые позволяют приложению взаимодействовать с ним от лица пользователя.

Михайлова посоветовала, защитить свои данные и своевременно отслеживать утечки, установить антивирусы на смартфоне.