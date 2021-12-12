В Гдове прошёл митинг к 120-летию со дня рождения Николая Стаханова
В Гдове прошёл митинг, посвящённый 120-летию со дня рождения генерал-лейтенанта Николая Стаханова. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».
Николай Стаханов с 1935 года являлся начальником штаба 8-го Гдовского пограничного отряда войск НКВД СССР Управления пограничных войск НКВД Ленинградского округа Псковской области.
«Николай Павлович шагал по жизни уверенно. Он вырос в семье служащих, прошёл военную службу красноармейцем в частях особого назначения по борьбе с бандитизмом. Затем в органах внутренних дел и госбезопасности от помощника начальника заставы дорос до министра внутренних дел РСФСР. Этот человек — пример мужества и стойкости настоящего офицера», — отметил председатель регионального Совета ветеранов погранвойск Сергей Глазков.
Ветеран пограничной службы Сергей Лепёшкин добавил, что биография этого героя богата заслугами перед Родиной, как и велик его вклад в защиту пограничных рубежей в годы Великой Отечественной войны. По его словам, служба на территории Гдовского района сформировала в Николае Стаханове такие личностные качества, как дисциплинированность, решительность, ответственность и честность.
На мероприятии также присутствовали заместитель главы района по экономическим вопросам Инна Скерт и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Память героя почтили минутой молчания. Затем на мемориал лёг венок от современного поколения пограничников. Гости возложили красные гвоздики к памятнику генерал-лейтенанту Николаю Стаханову.
Николай Стаханов награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Суворова I и II степеней, знаком «Заслуженный работник НКВД», семью медалями и монгольским орденом «Полярная звезда».
В Гдове памятный мемориал пограничнику был открыт в ноябре 2012 года.
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