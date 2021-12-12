Поддельную пятитысячную купюру выявили в псковском банке

16:21, 12 декабря 2021, ПАИ

В Пскове полиция изъяла банкноту с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 8 декабря в одной из финансовых организаций областного центра. По имеющимся данным, она поступила в выручке с АЗС в Островском районе. Обстоятельства произошедшего выясняются.