Поддельную пятитысячную купюру выявили в псковском банке
В Пскове полиция изъяла банкноту с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 8 декабря в одной из финансовых организаций областного центра. По имеющимся данным, она поступила в выручке с АЗС в Островском районе. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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