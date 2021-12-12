До середины декабря в небе будет видна комета Леонарда

18:13, 12 декабря 2021, ПАИ

Комета Леонарда, которая в воскресенье достигла максимального сближения с Землей, будет доступна для наблюдений невооруженным глазом до середины декабря, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Отмечается, что комета будет видна в течение часа-двух сразу после захода Солнца, по утрам с 05:00 или с 06:00 мск и до восхода Солнца.

12 декабря комета C/2021 A1 (Leonard) прошла перигей, достигнув максимального блеска. Сейчас она находится в 35 млн км от Земли, что является минимальным расстоянием. Наблюдать ее можно в созвездии Змееносец.