До середины декабря в небе будет видна комета Леонарда
Комета Леонарда, которая в воскресенье достигла максимального сближения с Землей, будет доступна для наблюдений невооруженным глазом до середины декабря, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Отмечается, что комета будет видна в течение часа-двух сразу после захода Солнца, по утрам с 05:00 или с 06:00 мск и до восхода Солнца.
12 декабря комета C/2021 A1 (Leonard) прошла перигей, достигнув максимального блеска. Сейчас она находится в 35 млн км от Земли, что является минимальным расстоянием. Наблюдать ее можно в созвездии Змееносец.
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