Россия вошла в пятерку лидеров по темпам восстановления внутренних туристических потоков

21:19, 12 декабря 2021, ПАИ

Россия, по версии Всемирной туристской организации, вошла в пятерку лидеров по темпам восстановления внутренних туристических потоков. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он отметил, что из-за пандемии люди до сих пор опасаются путешествовать, новые волны ковида не дают уверенности потребителям в спокойном проведении отдыха. Однако, несмотря на это, на рынке заметна тенденция на восстановление.

Барзыкин подчеркнул, что внутренний туризм вышел на доковидный уровень, а выездной дошел до половины от доковидного уровня.