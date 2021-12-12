Россия вошла в пятерку лидеров по темпам восстановления внутренних туристических потоков
Россия, по версии Всемирной туристской организации, вошла в пятерку лидеров по темпам восстановления внутренних туристических потоков. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Он отметил, что из-за пандемии люди до сих пор опасаются путешествовать, новые волны ковида не дают уверенности потребителям в спокойном проведении отдыха. Однако, несмотря на это, на рынке заметна тенденция на восстановление.
Барзыкин подчеркнул, что внутренний туризм вышел на доковидный уровень, а выездной дошел до половины от доковидного уровня.
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Россия вошла в пятерку лидеров по темпам восстановления внутренних туристических потоков
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