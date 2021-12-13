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Андрей Зимний наступил по народному календарю

13 декабря отмечается память апостола Андрея Первозванного — одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и брата апостола Петра. Об этом сообщает calend.ru.

Братья родились в Вифсаиде, городе на берегу Галилейского озера. Они были рыбаками. Андрея Иисус первым призвал к себе в ученики. Согласно Евангелию от Иоанна, прежде первый апостол был учеником Иоанна Крестителя.

На Руси на Андрея, как и накануне, крестьяне слушали воду — в колодцах, реках и озерах. Если вода стояла спокойно, это предвещало теплую, без метелей зиму. Если же слышались стоны и гудение, нужно было ждать бурь, сильных морозов и в целом несчастливого года.

Также считалось, что если в Андреев день пойдет снег, то он пролежит еще 110 дней.

Знахари и целители считали день Андрея Первозванного своим праздником.

Девушки в этот день молились апостолу о хороших женихах и гадали на суженого. Накануне девушка, желающая узнать свою судьбу, соблюдала пост, причем втайне от родных. За вечерней трапезой юные крестьянки отламывали кусок от своего ломтя хлеба, а перед сном клали его под подушку и приговаривали: «Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать».

В этот день можно было сорвать ветку фруктового дерева — как правило, яблони — и поставить ее в воду. Если на Рождество ветка зеленела, это означало, что в этом году девушка выйдет замуж.

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