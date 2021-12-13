За кражу золотых украшений жительница Палкинского района отправится на исправительные работы

12:18, 13 декабря 2021, ПАИ

В Псковском районе жительницу Палкинского района приговорили к исправительным работам за кражу золотых украшений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

31 мая этого года 25-летняя девушка на улице Никольской в деревне Родина в квартире у своего знакомого, где временно проживала с апреля, украла из кошелька золотое кольцо и две цепочки стоимостью 11 тысяч 425 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (признание вины, частичное возмещение ущерба) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств назначил виновной наказание в виде 200 часов обязательных работ.