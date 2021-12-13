Россияне смогут получить QR-код без положительного теста на коронавирус

13:56, 13 декабря 2021, ПАИ

Неофициально переболевшие коронавирусом и не получавшие положительного результата ПЦР-теста россияне смогут получить сертификат в случае наличия достаточного количества антител. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Переболевшие после 1 января 2021 года граждане смогут сдать тесты на наличие антител в соответствующих медицинских лабораториях. В том случае, если вы не сдавали ПЦР-тесты, но у вас обнаружат антитела, сертификат будет оформлен на полгода.

«При этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет». Соотносить эти данные с базой положительных тестов, и при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия документа будет устанавливаться на год», – отметила Голикова.