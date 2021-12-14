70% изымаемого у псковичей оружия относится к временам Великой Отечественной войны

10:57, 14 декабря 2021, ПАИ

70% изымаемого у псковичей оружия относится к временам Великой Отечественной войны, сообщил Псковскому агентству информации старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Дмитрий Митрофанов.

«Чернокопатели», которые ищут предметы обмундирования, личные вещи, а также оружие времен войны, есть практически в каждом муниципалитете Псковской области. «Острее всего проблема стоит в Пушкиногорском, Невельском, Великолукском районах, а также там, где проходила немецкая оборонительная линия «Пантера», - уточнил Дмитрий Митрофанов.

Отдельные копатели обладают навыками реставрации и переделки найденного оружия. Они могут собрать полноценный пулемёт из деталей нескольких экземпляров. Такие случаи в практике правоохранителей уже были. В 2019 году в Невельском районе полицейские нашли в частном гараже «музей» с 2,5 тыс. патронов различного калибра, отреставрированным пулеметом Дегтярева, 25 снарядами и бомбами.

Оставшиеся 30% - самоделки и боевое оружие, переделанное из травматического и газового.