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Общество

Более 60 уголовных дел о незаконном обороте оружия разрабатывают в Псковской области

В производстве у правоохранительных органов в Псковской области находится более 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщил старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Дмитрий Митрофанов.

За 2019 год на территории области были зарегистрированы 83 преступления в сфере незаконного оборота оружия, раскрываемость составила 76%. В 2020 году - 82, раскрываемость 91,6%.

Так, в Островском районе у бывшего военного изъяли целый арсенал, в том числе пистолет-пулемет, похожий на израильский автомат УЗИ. Возбуждено пять уголовных дел. 

В апреле 2018 года в Пскове задеражали человека, который хранил дома семь пистолетов иностранного производства, несколько винтовок, гранаты, две тысячи патронов различного калибра.

Подобные крупные изъятия происходят во время операции «Арсенал». В ней задействуется весь оперативный состав территориальных органов внутренних дел, участвуют бойцы ОМОНа и УФСБ. В этом году операция проводилась уже пять раз.

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