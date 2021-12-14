Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи могут заработать на добровольной сдаче полиции огнестрельного оружия

Дмитрий Митрофанов Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Псковичи могут заработать на добровольной сдаче полиции огнестрельного оружия. Старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Дмитрий Митрофанов сообщил Псковскому агентству информации, что по постановлению региональной администрации выплата за единицу стрелкового оружия составляет до 6 тысяч рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства - до 3 тысяч рублей за одну штуку.

Он также напомнил, что 1 июля в статью 222 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность за незаконный оборот оружия, внесены изменения, ужесточающие ответственность. До того подобные преступления относились к категории средней тяжести, теперь их отнесли к тяжким. Увеличились и сроки отбывания наказания.

«Раньше можно было отделаться, грубо говоря, исправительными работами или условным сроком, то теперь грозит лишение свободы. И серьезные сроки: 8, 10, 15 лет, - предупредил Дмитрий Митрофанов. - Если у вас есть такие вещи, пожалуйста, сдайте добровольно в любой отдел полиции. Тем самым вы автоматически освобождаетесь от уголовной ответственности. Никто ни за что привлекать вас не будет».

Для сдачи оружия за вознаграждение необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

14 декабря 2021

Итоги работы псковских профсоюзов обсудили в медиацентре ПАИ
14 декабря 2021

В стационар Псковской инфекционки каждый день поступают беременные женщины
14 декабря 2021

Псковский Роспотребнадзор оценил вероятность ужесточения ограничений из-за штамма «омикрон»
14 декабря 2021

В Псковской области уменьшилось число осложнений от ковидной инфекции
14 декабря 2021

Более 28 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
14 декабря 2021

87 школьных классов в Пскове закрыты на карантин из-за ОРВИ
14 декабря 2021

30 «Точек роста» в Псковской области оснастят новым оборудованием
14 декабря 2021

Отправятся ли псковские школьники на каникулы досрочно, рассказал Андрей Ермаков

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...