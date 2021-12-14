Псковичи могут заработать на добровольной сдаче полиции огнестрельного оружия

11:07, 14 декабря 2021, ПАИ

Псковичи могут заработать на добровольной сдаче полиции огнестрельного оружия. Старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Дмитрий Митрофанов сообщил Псковскому агентству информации, что по постановлению региональной администрации выплата за единицу стрелкового оружия составляет до 6 тысяч рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства - до 3 тысяч рублей за одну штуку.

Он также напомнил, что 1 июля в статью 222 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность за незаконный оборот оружия, внесены изменения, ужесточающие ответственность. До того подобные преступления относились к категории средней тяжести, теперь их отнесли к тяжким. Увеличились и сроки отбывания наказания.

«Раньше можно было отделаться, грубо говоря, исправительными работами или условным сроком, то теперь грозит лишение свободы. И серьезные сроки: 8, 10, 15 лет, - предупредил Дмитрий Митрофанов. - Если у вас есть такие вещи, пожалуйста, сдайте добровольно в любой отдел полиции. Тем самым вы автоматически освобождаетесь от уголовной ответственности. Никто ни за что привлекать вас не будет».

Для сдачи оружия за вознаграждение необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия.