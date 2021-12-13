Опочецкий, Порховский и Новосокольнический районы превышают среднеобластные показатели заболеваемости коронавирусом

18:40, 13 декабря 2021, ПАИ

Сегодня, 13 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл традиционное совещание о текущей эпидемиологической обстановке в регионе. Об этом сообщает пресс-служба реиональной администрации.

Об основных критериях эпидобстановки доложил руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. Он отметил, что показатели заболеваемости в Псковской области продолжают снижаться. «Мы вышли на уровень последней недели сентября этого года», — акцентировал внимание Александр Нестерук.

Пока ещё среднеобластные показатели заболеваемости коронавирусом превышают Опочецкий, Порховский, Новосокольнический районы. В дистанционном формате главам указанных муниципалитетов уже даны рекомендации об исправлении сложившейся ситуации. Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести заседания районных оперативных штабов для активизации процессов борьбы с COVID-19, а также проанализировать проведение контрольных мероприятий на местах.

В целом Александр Нестерук положительно оценил введённые в Пскове ограничительные меры в части перевода школьников на дистанционное обучение, что позволило значительно улучшить ситуацию. Руководитель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила снижение нагрузки на детскую поликлинику в два раза.

Коечный фонд для борьбы с COVID-19 занят более чем на 70 %. Снижается загрузка и реанимационного коечного фонда, так как уменьшается количество пациентов с тяжёлым течением COVID-19. Общий уровень вакцинации от новой коронавирусной инфекции превысил 60 % от планового показателя.

«В ближайшие дни в областном перинатальном центре начнёт работу пункт вакцинации для беременных жительниц области», — отметила Марина Гаращенко.

«С учётом снижения уровня заболеваемости необходимо дать медикам отдохнуть», — заметил Михаил Ведерников и поручил профильному комитету проработать вопрос организации внеплановых выходных. Он также дал задание проработать вопросы доставки материалов ПЦР-тестирования из отдалённых районов, потому что обращения в связи с ожиданием ответа от граждан поступают систематически.