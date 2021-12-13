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Политика

2 700 км ЛЭП восстановили энергетики в Новгородской и Псковской областях

Линии электропередач не выдерживали груза льда. Фото: «Россети»

Сотрудники компании «Россети Северо-Запад» в течение дня восстановили 2,7 тыс. км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после ночного ледяного дождя. Об этом сообщают «Россети Северо-Запад».

Энергетики включили 134 линии электропередачи и 1,8 тыс. трансформаторных подстанций.

221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

Энергетики ведут непрерывный мониторинг текущей ситуации, готовятся к ухудшению погоды: в Новгородской и Псковской областях во второй половине недели синоптики прогнозируют снегопады и ледяные дожди.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи.
Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

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