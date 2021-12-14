Интернет-магазин «Еда в ХолоДа»: Премия «Народное признание» показывает, какими талантами и героями богат наш регион

10:05, 14 декабря 2021, ПАИ

Интернет-магазин «Еда в ХолоДа» второй год поддерживает Первую общественную премию Псковской области «Народное признание» в качестве официального партнера.

«Эта премия позволяет выявить и интересные проекты, которые реализуются в городе, и таланты, и героев. Очень здорово, когда «страна знает своих героев»! На встречах с молодежью, со студентами, с предпринимательским сообществом мы слышим про недостаток информации о том, что происходит в регионе. Зачастую мы не знаем, чем богаты. А такие проекты, как «Народное признание» (особенно «Народное признание»!), решают этот вопрос», - подчеркнула руководитель группы компаний «Мега Холод» Татьяна Кириленок.

Каждый год в рамках премии отмечают людей и компании, которые вносят вклад в социально-культурное и экономическое развитие региона.

Татьяна Кириленок отметила, что о популярности премии говорит ее статистика: с каждым годом количество партнеров и номинантов премии растёт. «Если посмотреть, сколько участников подают заявки, видно, что премия набирает обороты. Мы всеми силами поддерживаем этот проект: если у нас есть возможность потратить деньги с пользой — мы с удовольствием это делаем», - добавила руководитель компании.

Отметим, что в 2018 году руководитель группы компаний «Мега Холод» Татьяна Кириленок была лауреатом премии «Народное признание» в номинации «Лидер». «Для меня было неожиданностью, когда «Псковская правда» самостоятельно выдвинула меня на премию в номинации «Лидер». Тогда мы плотно соприкоснулись с этим проектом и поняли, что история работает. Очень воодушевило отношение сотрудников компании, наших клиентов, наших партнеров, которые активно включились в голосование и отдавали свои голоса, свое признание той номинации, в которой я участвовала», - вспоминает Татьяна Кириленок.

Псковский магазин онлайн-заказа и доставки продуктов на дом «Еда в ХолоДа» уже четвертый год работает на территории трех городов. Особенность местного сервиса в том, что он создан на базе дистрибьюторского подразделения ГК «Мега Холод» - крупнейшего дистрибьютора продуктов питания всех температурных режимов хранения. Предприятие обладает развитой складской и транспортной инфраструктурой, сильной системой сбыта и пакетом эксклюзивных контрактов по закупке продукции ведущих российских и зарубежных производителей.

«Народное признание» проходит по инициативе Псковского агентства информации уже 12 лет. Выдвигать претендентов на получение премии «Народное признание» может любой человек, любая компания, представители всех ветвей власти, возможно и самовыдвижение. Главное условие – соискатель премии должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Голосование пройдет в два этапа, сначала псковичи выберут тройку лучших в каждой номинации путем голосования, затем вместе с компетентным жюри определят победителей. В этом году награды будут присуждаться в традиционных номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие». Кроме того, организаторы ввели номинацию «Экомышление». В ней могут быть представлены проекты, акции, инициативы, направленные на улучшение и сохранение экологии, реализуемые в Псковской области. Прием заявок номинантов премии уже завершился на сайте Псковского агентства информации.

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