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Общество

Cмертность среди новорожденных детей весом до 750 грамм составляет 70%

Смертность среди детей, родившихся с массой тела менее 750 граммов, составляет 70%. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Псковского перинатального центра Юрий Гром. 

Юрий Гром отметил, что в последние годы в перинатальном центре Пскова ежегодно рождаются около 3,5 тысячи детей и порядка 250-300 из них недоношенные. «Они в большинстве своем требуют как минимум особых условий выхаживания и гораздо чаще страдают какими-либо заболеваниями, поэтому именно они основные пациенты отделения реанимации», – подчеркнул он. 

«Это глубоко незрелые и совершенно неспособные выжить без квалифицированной помощи дети, и даже среди них особо критическими пациентами являются дети с массой тела до 750 грамм, появившиеся на свет до 24-й недели беременности», – рассказал медик и подчеркнул, что даже с учетом самых современных методик лечения и высококлассного оборудования в этой группе летальность достигает 70%, а инвалидность 100%.

За 11 месяцев 2021 года в Псковской области родились 330 недоношенных детей, порядка 74% недоношенных детей в 2021 году было рождено именно в Псковском перинатальном центре.

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