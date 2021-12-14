Cмертность среди новорожденных детей весом до 750 грамм составляет 70%

10:29, 14 декабря 2021, ПАИ

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Смертность среди детей, родившихся с массой тела менее 750 граммов, составляет 70%. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Псковского перинатального центра Юрий Гром.

Юрий Гром отметил, что в последние годы в перинатальном центре Пскова ежегодно рождаются около 3,5 тысячи детей и порядка 250-300 из них недоношенные. «Они в большинстве своем требуют как минимум особых условий выхаживания и гораздо чаще страдают какими-либо заболеваниями, поэтому именно они основные пациенты отделения реанимации», – подчеркнул он.

«Это глубоко незрелые и совершенно неспособные выжить без квалифицированной помощи дети, и даже среди них особо критическими пациентами являются дети с массой тела до 750 грамм, появившиеся на свет до 24-й недели беременности», – рассказал медик и подчеркнул, что даже с учетом самых современных методик лечения и высококлассного оборудования в этой группе летальность достигает 70%, а инвалидность 100%.

За 11 месяцев 2021 года в Псковской области родились 330 недоношенных детей, порядка 74% недоношенных детей в 2021 году было рождено именно в Псковском перинатальном центре.