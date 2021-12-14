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Общество

330 недоношенных детей родились в Псковской области в 2021 году

Порядка 330 недоношенных детей родились в Псковской области за 11 месяцев 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации рассказал руководитель Псковского перинатального центра Николай Красиков.

Он также отметил, что около 74% недоношенных детей в 2021 году было рождено именно в перинатальном центре. «Основная задача любого перинатального центра – аккумулировать детей с тяжелой патологией, в том числе и недоношенностью, в стенах таких учреждений, где им может быть оказана высококвалифицированная помощь на самом высоком уровне» , – отметил Николай Красиков. 

По его словам, выхаживание недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела, проводится в полном соответствии с клиническими протоколами и рекомендациями, утверждёнными в Российской Федерации.

Руководитель медучреждения рассказал, что количество преждевременных родов в регионе пока не уменьшается, и отметил, что данные по рождаемости подобных малышей соответствуют европейским показателям. При этом он обратил внимание на то, что в последние годы удалось на 30% снизить количество ретинопатий (заболеваний глаз) недоношенных. Кроме того, снизилось количество новорожденных с бронхолегочной дисплазией. И, что очень важно, мамы малышей сейчас имеют возможность находиться со своими детьми в одной палате.

10 декабря несовершеннолетняя псковичка родила в Псковском перинатальном центре двух девочек весом 490 и 1100 граммов. Родственники роженицы попросили покрестить девочек. Протоиерей Андрей (Вахрушев) покрестил малышек, однако одна из них через час скончалась.

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