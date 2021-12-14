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Общество

В Пскове открылась обновлённая выставка-презентация нацпарка «Себежский»

Фото здесь и далее ПАИ

14 декабря в офисе туристского информационного центра Псковской области состоялось открытие обновлённой выставки-презентации национального парка «Себежский», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

  • В Пскове открылась обновлённая выставка-презентация нацпарка «Себежский»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове открылась обновлённая выставка-презентация нацпарка «Себежский»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове открылась обновлённая выставка-презентация нацпарка «Себежский»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове открылась обновлённая выставка-презентация нацпарка «Себежский»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове открылась обновлённая выставка-презентация нацпарка «Себежский»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове открылась обновлённая выставка-презентация нацпарка «Себежский»
    Фото: ПАИ

В экспозиции представлена деятельность работы двух особо охраняемых природных территорий – национального парка «Себежский» и заказника «Ремдовский». Выставка состоит из девяти интерактивных модулей. Также на выставке представлена история создания монумента «Князь Александр Невский с дружиной», прославившего маленькую деревушку Самолва на берегу Чудского озера на всю страну.

Директор нацпарка Надежда Подоплекина отметила, что выставка отражает результаты деятельности заповедника в этом году. 

«В этом году нацпарку «Себежский» 25 лет, и мы решили, что юбилей мы отметим ударным трудом, и создали экспозицию, где представили 9 интерактивных экспонатов, в которых мы рассказали, кто у нас работает, что делает и зачем», - рассказала Надежда Подоплекина.

Световые короба представляют собой фотоколлаж с одной стороны, а с другой – описание проекта, который был реализован на территории нацпарка.

Руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко поприветствовала присутствующих и отметила, что нацпарк «Себежский» является вторым парком, который презентуется на территории центра.

«Парк уникальный своей природой, там много лесов, озёр, птиц, которые занесены в Красную книгу. Эта местность богата историко-культурным наследием, - подчеркнула Лариса Семашко. – В этом году это последняя презентация, очень приятно, что мы так завершаем год».

В офисе регионального туристского информационного центра экспозиция будет представлена в течение двух недель. Затем ознакомиться с ней можно будет непосредственно в парке «Себежский».

Отметим, выставка приурочена к 25-летнему юбилею особо охраняемой природной территории и проводится с целью развития и популяризации внутреннего туризма в регионе, а также экологического просвещения граждан.

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