В Госдуме призвали ориентироваться на традиционные символы Нового года

11:49, 14 декабря 2021, ПАИ

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина предложила популяризировать традиционные символы «русского Нового года» вместо западных, сообщает РИА «Новости».

«Думаю, что пора уже ориентироваться на те ценности, которые мы пропагандируем. Это и вопросы семьи, которые должны быть отражены в новогодних декорациях. Декорации к американскому Рождеству, на мой взгляд, не очень подходят к празднованию традиционного русского Нового года», — отметила парламентарий.

Мария Бутина напомнила о традиционных символах Нового года в России: Деде Морозе, Снегурочке и всеми любимых песнях.

«Нужно начать с собственного примера, и государственные структуры должны использовать это. Это даже не вопрос заставить, мне кажется, нужно сформировать призыв и формировать уже альтернативную моду, пропагандировать», – указала она.

По её мнению, акции в соцсетях могли бы способствовать росту популярности русского Нового года. Она добавила, что готовит подобный «фотосюрприз» для своих подписчиков.