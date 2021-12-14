26 административных правонарушений выявили псковские росгвардейцы в рамках операции «Охранник»

11:52, 14 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Охранник» росгвардейцы выявили 26 административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники ведомства проверили более ста охранников, в том числе девять охранников, которые осуществляют охрану с оружием.

Росгвардейцы разъясняли в ходе операции федеральное законодательство о частной охранной деятельности в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, недопущения фактов хищения оружия, а также применения физической силы, специальных средств при осуществлении частной охранной деятельности.