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Общество

Псковичей приглашают на обучение в Краснодарское высшее военное училище

Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко объявляет набор абитуриентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Одним из основных профилей подготовки учебного заведения является информационная безопасность – направление, которое с каждым днем набирает все большую популярность за счет стремительного развития информационных технологий, средств связи и телекоммуникаций.

Курсанты в ходе учебного процесса получают передовые знания в области компьютерной безопасности и работают с самыми современными средствами защиты информации.

В учреждении успешно функционирует «Киберполигон», на котором проводится тестирование программных и аппаратных комплексов на устойчивость к компьютерным атакам и вирусам.

Команда училища является постоянным участником соревнований по кибербезопасности KubanCTF, где решаются практические задачи из различных областей защиты информации (например, криптография, расследование компьютерных инцидентов, обратная разработка, поиск и эксплуатация уязвимостей и т. д.)

Учащиеся находятся на полном государственном обеспечении: бесплатное обучение, проживание, питание, обеспечение вещевым имуществом и др. Проживание курсантов организовано в новом общежитии комнатного типа. По желанию, есть возможность проживания в собственном (съемном) жилье.

Подробнее о Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С. М. Штеменко можно прочитать на официальном сайте. По вопросам поступления и оформления документов можно обратиться в военный комиссариат Псковской области по городу Пскову и Псковскому району по адресу: Псков, улица Новаторов, 3а, кабинет 507.

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