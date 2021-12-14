Более 28 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

12:01, 14 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 28 343 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

13 декабря в стране зафиксировано 1 145 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 34 084 человека.

Всего по состоянию на 14 декабря в России выявлено 10 074 797 случаев заболевания коронавирусом, 8 804 000 человек выздоровело, 291 749 – умерло.