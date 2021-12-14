Более 1,6 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

12:49, 14 декабря 2021, ПАИ

1 628 141 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 232,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 325 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 074 797 случаев заболевания коронавирусом, 8 804 000 человек выздоровело, 291 749 – умерло.