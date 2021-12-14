До +3 градусов ожидается в Псковской области 15 декабря

14:23, 14 декабря 2021, ПАИ

15 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью пойдёт снег, переходящий в мокрый снег. Днем также будут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области: ночью -4…+1 градус, днем -2…+3 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.